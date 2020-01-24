新冠肺炎｜今增23宗確診　6屬源頭不明本地感染　1確診者曾參加The One譽宴．星海300人婚宴 (16:34)

一宗與早前確診個案有流行病學關連：

．個案5422：為早前確診個案的家人，11月6日入住檢疫中心 ，11月10日發燒，住在錦田水流田村，多名親威曾到患者家中作客

6宗屬本地感染源頭不明個案：

．個案5409：77歲男子，為的士司機

．個案5417：68歲男子，為的士司機

．個案5418：63歲男子，為的士司機

．個案5419：63歲男子，為復康巴士司機，衛生防護中心正與復康巴士公司研究索取乘客名單及派樣本樽方法，而保母及共用同一架復康巴士的司機須檢疫，及建議其他乘客去做測試，該復康巴士曾接載保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園

．個案5420：69歲男子，為的士司機

．個案5427：42歲男子，在九龍灣國際展貿中心任職銷售員，公司有300至400人，與患者同組20多名同事，以及一名客戶要檢疫。患者居於青龍頭豪景花園8座，11月9日不適，看醫生後確診，傳染期曾到大角嘴塘尾道金沙餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐商場小桃園、九龍灣祥和食堂及信和食堂、光輝圍雲貴軒、九龍灣台灣麵。

香港寬頻今證實，一名企業方案銷售部門員工確診，最後上班日為11月11日，確診者在本周曾與4名同事吃飯，另有23名鄰座同事被列為密切接觸，均須檢疫。

另外，患者於10月26日在尖沙嘴The One譽宴．星海參與婚宴，4人一桌同場共200至300人，衛生防護中心會經主辦方通知參與婚宴者做檢測。

患者的家人為緊密接觸者，暫未有病徵，會送檢疫中心，曾到青衣學之園幼稚園、天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學、長沙灣宣道國際學校。衛生防護中心建議上述學校暫停開放校園一、兩天，待檢測結果為陰性才復課。患者亦有緊密接觸者在青衣學之園幼稚園就讀。梨木樹天主教小學今稱，一名教職員被介定為確診者的緊密接觸者，明日（13日）停課一天。

16宗輸入個案：

．6宗個案乘坐航班RA409在11月10日從尼泊爾到港，包括個案5411、5412、5413、5414、5423、5424

．個案5410：40歲女子，乘坐航班AI314，在11月10日從印度抵港

．個案5415：33歲男子，乘坐航班CX906，在11月10日從菲律賓抵港

．個案5416：32歲女子，經多哈乘坐航班QR818，在11月10日從土耳其抵港

．個案5426：60歲男機師，駕駛航班TK070，在11月10日從土耳其抵港

．個案5421：23歲女子，乘坐航班CX252，在11月9日從英國抵港

．個案5425：49歲男機師，在11月10日從美國抵港

．個案5428：46歲男子，乘坐航班QR818，經多哈在11月10日從瑞典抵港

．個案5429：22男駕駛貨機機師，在11月11日從德國抵港

．個案5430及個案5431：分別為35歲及43歲男海員，與早前確診個案有關，由檢疫中心送院，曾乘坐CX796航班在11月8日從印尼抵港

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