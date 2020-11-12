沙田區議員阻差辦公表證成立　警作供：被告「挨落我度」阻拘捕行動 (14:28)

被告許銳宇（32歲）否認於去年7月14日在沙田新城市廣場一期L3層中庭，故意阻撓在正當執行職務的警署警長葉克勤。

警署警長葉克勤供稱，當晚近10時他和隊員奉命進入新城市廣場支援同袍，在中庭遭示威者擲雜物襲擊，其間他看到一名黑衣男子用雨傘襲擊身邊的隊員，隨即上前拘捕，但男子不斷掙扎，當時他附近有一群穿黃色反光衣的人，被告以身體阻擋他追捕示威者，最終黑衣男成功掙脫。

庭上播放多條傳媒片段，可見黑衣男被多名警員拉扯，有警員揮警棍，黑衣男不斷向前逃脫，上衣被扯爛，場面混亂。被告當時身穿黃色反光衣，手持擴音器。裁判官溫紹明在觀看片段後向警長稱：「制服係捉住佢，唔洗揮棍嘅。」

葉克勤受盤問時承認，當時有其他示威者扯走黑衣男，被告沒有出手，但他強調「被告成個人挨落我度，總之佢有阻礙我」。聆訊下午續。

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