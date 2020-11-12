張祺忠涉殺妻｜法醫：事主因頸部受壓致死 (13:47)

被告張祺忠（56歲）早前否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）。警方於案發11日後，發現事主的屍體藏在木箱內，法醫林衛國同日為事主進行初步檢驗，並於兩日後進一步驗屍。他今供稱，屍體被發現時，事主臉部充血、屍身僵硬，體溫與室溫相同，估計已死去約10日。他發現事主胸部和腹部有擦傷，估計在事主死前，或死去不久後造成，亦同意傷口可由按壓有關部位，或掙扎下造成。

林衛國認為，事主因頸部受壓致死，形容頸部受壓致靜脈或動脈阻塞的力度不大，分別只需5磅和11磅；有關情況持續少於30秒已能使人失去意識，假如情況持續3至5分鐘，更可令人死亡。林衛國又指出，頸部受壓亦可刺激神經系統，引致心跳停頓，但本案沒證據證明有關情況有否發生。

控方問，假如一個人入睡後突然被勒頸，他作出反應的時間會否因而有差異，林衛國回應稱無法作出有關計算，但既然一個人在30秒內已能失去知覺，睡眠狀態下突被勒頸，可能對反應時間帶來影響。林衛國被盤問稱，假如一個人的頸動脈被阻塞，他可在10至15秒內、甚至在3秒內失去意識。聆訊下午續。

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