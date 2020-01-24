海關下半年檢4500萬元空運大麻　拘26人包括7未成年學生 (12:10)

海關署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，截至11月海關於機場共破獲107宗販運大麻及含大麻產品案件，檢獲逾500公斤約值6800萬元的大麻及含大麻產品，比去年同期升1.2倍，海關事後拘捕22男4女（15至73歲），當中7人是未成年學生。她稱，其中一名被捕中學生為數百元報酬，協助朋友收取含大麻郵包，其父母對事件震驚，母親更痛哭失聲。

機場科空運貨物資料研究組指揮官袁偉明稱，今年檢獲的大麻主要來自北美洲，當中有65宗來自美國、29宗來自加拿大，另有13宗來自其他國家。檢獲大麻產品包括大麻花、草本大麻、大麻精等，當中以大麻花數量最多，共274公斤，佔檢獲的大麻產品中54%。袁偉明說，大麻氣味強烈，毒販常以多層真空包裝把大麻收藏於各式貨品中，再利用電子商貿流行及貨運碎片化的趨勢，發送大量快遞及郵件圖混水摸魚，海關遂利用先進儀器及引入更多搜查犬協助搜查。

袁偉明表示，有毒販把大麻取替原本包裝內的食品，常見包括咖啡粉、奶粉、麥片、茶葉等，亦有毒販拆去喇叭、咖啡機、電腦設備等電子產品內的部件，再把真空包裝的大麻放入內。

有毒販則把毒品夾雜於各類物品中，包括衣服、玩具、桌上遊戲、地氈、大型金屬零件等。其中一宗案件涉及一批報稱口罩的郵件，發現口罩底部夾雜大麻花。