天氣｜天文台料明日多雲有陣雨　周末風勢較大 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日（12日）下午本港大部分地區相對濕度維持在50%或以下。本港地區今晚及明日（13日）天氣預測天晴，明日稍後漸轉多雲及有一兩陣雨。市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度，最高氣溫約25度，吹和緩東北風，離岸風勢清勁。
展望周末期間有幾陣雨，風勢較大。下周初短暫時間有陽光。
下午4時，颱風環高集結在西沙之東南偏東約640公里，預料向西移動，時速約20公里，橫過南海中部。
【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫19.9度，相對濕度63%。
東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣。今早天文台錄得最低氣溫19.9度，是今年入秋以來的最低紀錄。
在上午8時，強颱風環高集結在馬尼拉之西北約150公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過菲律賓，進入南海中部。
本港地區今日天氣預測天晴乾燥。最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東至東北風。
展望明日稍後及周末期間漸轉多雲及有一兩陣雨。下周初短暫時間有陽光。
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