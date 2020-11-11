五旬漢涉用車輛查冊「起底」　被控8罪明提堂 (22:25)

警方今晚（11日）稱，經諮詢律政司意見後，該名男子被控告兩項違反《個人資料（私隱）條例》下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，以及6項《道路交通條例》下「為着取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述」罪。案件明天（12日）下午在屯門裁判法院提堂。

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指進行車輛查冊時作出虛假陳述，案件昨日（10日）提堂。蔡玉玲案引起新聞界等廣泛關注，質疑是否查冊被捕及被控的先例。保安局長李家超本月4日曾強調不是針對個別行業，亦指出8月亦曾有一宗涉及查冊而涉違反《道路交通條例》的案件。警方當日回覆稱，8月拘捕一名51歲男子，獲保釋候查，尚未落案起訴。民主黨立法會議員涂謹申曾批評警方處理兩宗案件有「離譜的差別待遇」。

車輛查冊 昔日報道：

稱曾拘取酬查冊男 李家超：不針對個別行業 查1200車牌8月至今未落案 議員批差別待遇

蔡玉玲涉虛假陳述提堂 准保釋明年1月再訊

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