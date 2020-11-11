立法會議員被DQ｜被DQ議員網上發感言謝港人　籲勿放棄 (22:01)

以下為4名遭DQ議員的感言：

公民黨郭榮鏗：「我相信法律界必定會一如以往堅守香港的核心價值和原則，因為這是法律界的傳統，亦是我在過去8年盡心盡力守護的。願這傳統長存。主佑香港。」

公民黨楊岳橋：「感謝家人、同事在這困難時期中的扶持，未來的日子只會更不容易而漫長，但我們不要失去盼望，香港人只要本着香港精神、各自在自己的崗位上努力，香港定必重拾光輝。我為曾經出任過香港人的民選議員而感到無上光榮，或許將來未必再有此機會，但我深信香港還有一批又一批優秀、有勇氣的年輕人願意為香港盡心盡力。我愛香港，這顆心將不會因為環境艱難而有絲毫改變。再見。」

公民黨郭家麒：「本來在極權下爭取民主就不容易，極權奪走我們的議席，但不能奪去我們追求自由的靈魂。議會之外，大家都可以用自己的方法繼續抗爭。我衷心感謝公民黨同事、家人、議辦同事一直以來的支持，我的從政生涯或許劃上句號，但我希望見到香港人堅持下去，成為衝破鐵籠、自由翱翔的鳥。極權面前，絕不畏懼！」

專業議政梁繼昌﹕「能夠在這8年多服務香港感到無限光榮。對香港永不放棄。香港人加油。」

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