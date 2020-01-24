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立法會議員被DQ｜湯家驊：DQ決定符合「依法認定」　陳文敏：人大「僭建」程序　仲要《基本法》做乜？ (20:08)

港府宣布，因應全國人民代表大會常務委員會今日決定，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失立法會議員資格。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，人大常委參考了選舉主任7月時具法律效力的裁決，才作決定，符合「依法認定」。不過，港大法律學院教授陳文敏稱《基本法》第79條已列明褫奪議員資格的程序，如今人大常委凌駕《基本法》，擅自「僭建」程序，反問「我哋仲要《基本法》嚟做乜？」

湯家驊表示，4名泛民議員即時喪失議員資格，看似由人大常委一意孤行，其實不然。他指出，人大常委的決定中，最重要是提及「依法認定」，認為人大常委決定褫奪4人資格前，先參考了選舉主任7月時的裁決，而該裁決具法律效力，所以認為今次決定是合法，並非純粹來自人大常委的權力。

惟陳文敏反駁，選舉主任7月時只否決4人來屆參選權，但事件中4人已當選，「有幾萬至幾十萬票」的民意基礎，兩者之間分別甚廣，應分開處理。

陳文敏又指出，《基本法》第79條已列明褫奪議員資格的程序，例如須由全體議員的三分之二決議通過，但如今人大常委完全無視《基本法》，另外「僭建」程序，反問「人大常委可以隨便整個新程序出嚟，我哋仲要《基本法》嚟做乜？」

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