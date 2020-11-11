會計師認刑事恐嚇罪　控方一度不接納拒撤企圖縱火控罪　官批程序不妥 (19:26)

被告劉少華（58歲）原被控一項企圖縱火及一項刑事恐嚇的交替罪，被告今在庭上表明認交替控罪，控方起初表示不接納被告承認一項刑事恐嚇交替控罪，要求法庭就被告否認的縱火罪作審訊。惟法官葉佐文表示，若證據能滿足控罪元素，法庭必須接納被告承認交替控罪，並須撤銷另一控罪，「冇得到你哋（控方）話唔接納」。辯方亦透露，早在3至4個月前已向控方提出，但控方堅持不接納。

控方後來索取律政司指示，改稱接納被告承認交替控罪，但要求法庭將其縱火罪留在法庭檔案不予起訴。

葉官聞畢就稱程序上仍為不妥，另指出若控罪留法庭檔案，會有「翻生」的機會，斥控方若被告的縱火罪往後獲法庭批准重新起訴，「係咪你哋律師樓義助佢？」並要求控方解釋事件，案件押後至本周五（13日）再訊。

被告為劉少華（58歲），現承認一項於2019年8月15日在元朗警署外，威脅在元朗警員駐守的警務人員，會使其人身受傷，意圖使他們受驚罪名。另一項企圖縱火罪則獲撤回。

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