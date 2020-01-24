新冠肺炎｜張竹君：近期確診病毒株與尼泊爾輸入個案相似　尼航一機12人染疫禁加德滿都飛港兩周 (18:45)

張竹君指出，由7月起至10月中殘疾院舍「國寶之家」群組等個案，病毒基因排序絕大部分相若；但自10月中起的確診個案，如梅窩Staycation群組個案，以至近日將軍澳、東涌、大埔確診個案，都驗出另一種病毒株，經初步檢視，新病毒株跟尼泊爾輸入個案的病毒株相似，有可能正在社區散發。

衛生署長陳漢儀表示，由於尼泊爾航空於11月10日由尼泊爾加德滿都抵港的RA409航班共有12名乘客確診，當局引用法例第599H章，禁止尼泊爾航空客機於11月12日至25日由加德滿都飛往香港。上月尼泊爾航空由加德滿都來港的飛機，亦兩度因有超過5名乘客確診而被禁來港兩周。

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