新冠肺炎｜張竹君：近期確診病毒株與尼泊爾輸入個案相似　尼航一機12人染疫禁加德滿都飛港兩周 (18:45)

截至今日（11日）凌晨零時，本港新增18宗新型冠狀病毒確診個案，當中3宗為源頭不明本地感染，其餘15宗為輸入個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，近日確診個案的基因排序顯示為一種新病毒株，跟尼泊爾輸入個案的病毒株相似。
張竹君指出，由7月起至10月中殘疾院舍「國寶之家」群組等個案，病毒基因排序絕大部分相若；但自10月中起的確診個案，如梅窩Staycation群組個案，以至近日將軍澳、東涌、大埔確診個案，都驗出另一種病毒株，經初步檢視，新病毒株跟尼泊爾輸入個案的病毒株相似，有可能正在社區散發。
衛生署長陳漢儀表示，由於尼泊爾航空於11月10日由尼泊爾加德滿都抵港的RA409航班共有12名乘客確診，當局引用法例第599H章，禁止尼泊爾航空客機於11月12日至25日由加德滿都飛往香港。上月尼泊爾航空由加德滿都來港的飛機，亦兩度因有超過5名乘客確診而被禁來港兩周。
新冠肺炎 相關報道：
今增18宗確診3本地個案全部源頭不明 浸大女生曾赴兩酒店Staycation
浸大體育系學生檢測陽性 傳染期曾回校上課 相關課程暫改網上授課
相關字詞﹕新型冠狀病毒 新冠肺炎 病毒株 尼泊爾 加德滿都 尼泊爾航空 衛生署 衛生防護中心 張竹君 陳漢儀 梅窩Staycation群組 編輯推介