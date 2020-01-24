新冠肺炎｜的士復康巴士兩司機初步陽性　一人潛伏期傳染期駕保母車載保良局兩校學生 (18:00)

本港今日（11日）新增18宗新型冠狀病毒確診個案，當中3宗為源頭不明本地感染。衛生署長陳漢儀在疫情記者會表示，署方今日收到的士及公共小巴特定群組檢測承辦商轉交的5宗個案，當中一名77歲的士司機和一名47歲復康巴士司機為初步陽性個案，其中復康巴士司機在潛伏期和傳染期內，曾接載保良局一間小學及一間幼稚園的學生。另有3名的士司機的檢測結果為不確定。相關個案正交由衛生防護中心複檢核實結果。