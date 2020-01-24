新冠肺炎｜的士復康巴士兩司機初步陽性　一人潛伏期傳染期駕保母車載保良局兩校學生 (18:00)

本港今日（11日）新增18宗新型冠狀病毒確診個案，當中3宗為源頭不明本地感染。衛生署長陳漢儀在疫情記者會表示，署方今日收到的士及公共小巴特定群組檢測承辦商轉交的5宗個案，當中一名77歲的士司機和一名47歲復康巴士司機為初步陽性個案，其中復康巴士司機在潛伏期和傳染期內，曾接載保良局一間小學及一間幼稚園的學生。另有3名的士司機的檢測結果為不確定。相關個案正交由衛生防護中心複檢核實結果。
兩宗初步陽性個案：
77歲男的士司機：
．居於深水埗海麗邨海暉樓
．11月8日開始咳嗽，交樣本後被驗出初步陽性；其妻子11月5日開始感不適，已送院作新冠病毒檢測
．的士會在黃金商場和麗閣邨交更
．病毒數值（CT Value）為15至17，代表病毒量高
47歲男無障礙復康巴士司機：
．居於火炭，無病徵，最後一日上班為11月10日
．平日駕駛復康巴士路線由啟田至聯合醫院及東九龍健康中心，以及柴灣興華邨經小西灣綜合大樓至東區醫院
．潛伏期和傳染期曾駕駛保母車，主要接載保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園學生
3宗檢測結果「不確定」個案：
63歲男的士司機：
．兼職司機，住在西營盤，主要返早更，最後上班為11月9日
．11月7日曾家人和親戚在百樂潮州酒樓食飯
．平日曾與其他的士司機或朋友吃飯
．無病徵
69歲男的士司機：
．住上水，逢星期一、三、五上班
．主要在大圍交更
．有時會到上水天光墟買餸
．曾6次參與運輸署的定期檢測，上次檢測日期為10月30日，當時結果呈陰性
68歲男的士司機：
．住在元朗壆圍村，與一名包租的人同住
．早前因身體情況暫停駕的士，近日打算重新工作而做新冠病毒檢測及續領車牌，暫未開始重新駕車
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