城大20歲女生患急性肝衰竭　家屬籲有心人捐肝　否則或撐不過周末 (19:10)

家屬表示，鄭如妍本月初患上急性肝衰竭，11月3日開始神智不清，4日出現幻覺、時間錯亂，至昨日（10日）凌晨開始陷入半昏迷狀態，未能自理生活。家屬稱，鄭如妍今早需插喉等待換肝手術，情況每況愈下。家屬呼籲有心人捐肝，若進行肝臟移植手術，鄭如妍的生存機會高達90%，而且她年紀尚輕，估計很快康復，「否則可能未能渡過這個周末」。

鄭如妍的好友邱小姐表示， 鄭在9月下旬起持續發燒，維持38度左右，至10月14日她被送入仁濟醫院，醫生懷疑她是否免疫力出問題或是否患淋巴癌，直至抽取骨髓及驗血後，醫生懷疑鄭如妍的肝臟有問題，一周前轉介她到瑪麗醫院。

邱小姐說，醫生在11月3日替鄭如妍打肝酵素，4日打抗生素，到5日用類固醇，希望盡快退燒，然而鄭接受類固醇後變得神志不清。醫生發現鄭如妍的肝臟分解不到阿摩尼亞，導致積聚毒素。邱小姐稱，醫生暫未能判斷鄭如妍的病因。

邱小姐是鄭如妍的好友，二人常相約行山及跑步，她形容鄭開朗活潑。截至今午5時，已有3、4人聯絡鄭的家屬，表示願意捐肝，目前有待院方判斷是否合適。

香港大學肝臟移植組臨牀副教授陳智仁表示，鄭如妍的病情轉差得很快，她因肝臟昏迷入住深切治療部，今日是第三日，但已由肝臟昏迷第一期驟變至第四期，需接駁呼吸機。陳智仁稱，鄭如妍急需在24至48小時內換肝，否則可能會腦水腫，對腦部造成永久傷害，屆時即使換肝也可能不會甦醒。

陳智仁強調，病人病情差得很快，換肝有迫切性，鄭如妍已在換肝輪候名冊第一位。他呼籲大眾，如有親友腦幹死亡，盼家屬考慮器官捐贈，「畢竟病人僅20歲，希望她能康復」。

家屬呼籲有心人捐肝，合適人選需符合以下條件：年齡介乎18至60歲，男女不限；血型屬A或O型；BMI少於30；沒有酗酒、濫藥習慣；身體狀況良好，手術前後有親人照顧更佳。

有意捐肝可聯絡：

邱小姐 6185-3419

張小姐 9305-1464

鄭太 6430-9353

其他報道：港大明年推新雙學位課程 4年修畢學士及碩士學位

其他報道：張祺忠涉殺妻｜警：張祺忠看閉路電視指稱一女子為失蹤妻 兒子亦確認

其他報道：上呼吸道感染｜梁子超：上呼吸道感染風土化 學校未必有新冠病毒群組感染