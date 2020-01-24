立法會議員被DQ｜泛民集體總辭明交辭職信　批DQ破壞三權分立「大權掌握在特首」【短片】 (17:34)

胡志偉稱，中央政府利用釋法權力，肆意僭建各式各樣「僭建物」，民主派決定與所有被DQ者齊上齊落，集體總辭，明日（12日）會交辭職信。

公民黨郭家麒：我們是按《基本法》執行職務，行使權力監督政府，反映市民意見。若是依法、按《基本法》，不能褫奪我們的議員資格。

民主黨涂謹申：今次北京以「莫須有」迫害異見者，泛民總辭是抗議中共迫害香港立法會議員、將香港立法會變成「人大」，由黨指揮一切。已故領導人鄧小平說過，回歸後香港應以中間為多數，左要有、右有些，不知現在共產黨領導人是否已否定了。

教育界葉建源：我們離開立法會陣地不等於放棄香港。

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