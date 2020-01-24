張祺忠涉殺妻｜警曾見張祺忠搬沉重木箱　被告先稱內裝迎新營物品後稱比賽材料 (17:50)

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉於2018年8月在港大宿舍偉倫堂殺妻，將妻子藏屍行李篋，其後以木箱承載行李篋，再電召貨車將木箱運至黃克競樓的辦公室。被告張祺忠承認誤殺，否認謀殺罪。案件今（11日）在高等法院續審，警員張家粦在庭上供稱，案發後5日曾碰見張祺忠，見他正搬運一個沉重木箱，當時張祺忠稱木箱裝有迎新營物品。同月24日，張祺忠改稱當時木箱內有機械人比賽的材料。
張家粦稱，他於案發後5日到港大調查時，碰見被告在停車場外，將一個附車輪的木箱推向一輛客貨車。他形容被告在斜坡推動木箱時狀甚辛苦、滿頭大汗，幾乎未能控制木箱，需客貨車司機協助將木箱放上尾板，故估計該木箱沉重。
張家粦稱，他當時向被告打招呼，惟被告未有回應，他遂上前問被告：「教授，咁重嘅個箱，裝咗啲咩入去？」張家粦形容被告思考數秒後稱，箱內載有迎新營的物品，留待學生在沙灘進行活動時使用，目前先暫放於港大內。被告其後上車離開。
張家粦又稱，警方同月24日再與被告會面。被告當時稱箱內裝有電子器材和鋁條，屬「以前舊學生留低」，由於兩日後將舉行機械人比賽，故將有關物品運返校園，「俾其他學生睇係咪有用」。
被告另帶警員到黃克競樓M-02工作室外，稱房外的木板屬已被拆卸的木箱，房內的鑽台和金屬柱則屬箱內原本承載的物品。張家粦在盤問下稱，他和隊員均因上述的觀察而開始懷疑被告與妻子失蹤一事有關，案件其後由失蹤人口調查科轉介至重案組跟進。
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