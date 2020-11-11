旺角大衝突游泳教練縱火罪成候判 (17:10)

被告為陳舜堯（32歲），他否認於2016年2月9日在旺角山東街76號，無合理辯解而用火損壞屬於中國香港體操總會的一幅橫額。

法官練錦鴻裁決時指出，被告在當日案發前的凌晨，多次被拍攝到身處在衝突現場的人群中，亦有片段拍到被告將地盤圍欄扔到馬路上設路障、購買口罩及分發索帶給示威者，因此認為被告的出現不可能以偶然路經、見證、好奇來解釋。而被告被閉路電視拍到將橫額放到火堆中，練官認為其目的是為了造成混亂，參與抗爭。

對於被告出於「好意」的辯解，練官駁斥，被告的解釋跟「夢遊、智力有問題的人一樣」，因警方一旦進攻，在人群中的被告很大機會受傷；又稱被告加固路障的說法亦是「難以置信」，不接納被告的證供，被告行為唯一可能的解釋就是燒毁橫額造成混亂，裁定被告罪成。

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