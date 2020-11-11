旺角大衝突游泳教練縱火罪成候判 (17:10)

2016年農曆年初二凌晨發生旺角大衝突，32歲游泳教練涉將一幅橫額放到燃燒中的垃圾桶燒毁而受審，並辯稱案發時不見放置橫額的地方有火屑，出於「好意」才將橫額放在雜物中，以防止警方及示威者有衝突，案件今（11日）在區域法院裁決。法官練錦鴻批評被告的辯解，猶如「夢遊、智力有問題的人一樣」，裁定他一項縱火罪成，押後至11月23日判刑。
被告為陳舜堯（32歲），他否認於2016年2月9日在旺角山東街76號，無合理辯解而用火損壞屬於中國香港體操總會的一幅橫額。
法官練錦鴻裁決時指出，被告在當日案發前的凌晨，多次被拍攝到身處在衝突現場的人群中，亦有片段拍到被告將地盤圍欄扔到馬路上設路障、購買口罩及分發索帶給示威者，因此認為被告的出現不可能以偶然路經、見證、好奇來解釋。而被告被閉路電視拍到將橫額放到火堆中，練官認為其目的是為了造成混亂，參與抗爭。
對於被告出於「好意」的辯解，練官駁斥，被告的解釋跟「夢遊、智力有問題的人一樣」，因警方一旦進攻，在人群中的被告很大機會受傷；又稱被告加固路障的說法亦是「難以置信」，不接納被告的證供，被告行為唯一可能的解釋就是燒毁橫額造成混亂，裁定被告罪成。
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