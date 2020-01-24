「八區開花」兩男被控非法集結等罪　辯方：警隨意拘黑衣者　警：以裝束及逃跑判斷 (15:21)

去年11月10日網民發起「八區開花」多區示威，兩名男子分別在旺角被搜出白電油及伸縮棒，被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器等罪，今（11日）在九龍城裁判法院受審。辯方稱現場只有人逃跑，沒有集結和堵路，質疑警員隨意拘捕穿黑衣的人，警員則反駁稱憑裝束及逃跑行為判斷被告為示威者。
被告為社企項目主任胡添榮（20歲）及文員李日（25歲），同被控去年11月10日在旺角道與廣東道一帶與其他人非法集結。胡另涉管有3罐白電油，被控管有物品意圖摧毁財產；李則涉管有一支伸縮鋼棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器。
警員陳家威（音譯）供稱，當日其小隊接報到旺角清理路障，在車上看到約50名黑衣示威者聚集，手持棍狀物大叫。警車經過時，示威者四散，他和同僚下車，看到穿黑衣的首被告手持鐵通，立即追捕並制服他，其後在褲袋及背囊搜出涉案白電油。
警員林志勤（音譯）則表示，他下車後最先看到次被告手持棍狀物，遂制服他。
辯方指，拘捕地點一帶沒有人聚集及堵路，只有逃跑的人，陳家威同意。辯方稱警員根本不清楚誰是示威者，隨意撲低穿黑衣的人，兩名警員均不同意，陳家威稱他根據被告的裝束以及逃跑行為作判斷。聆訊午續。
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