「八區開花」兩男被控非法集結等罪　辯方：警隨意拘黑衣者　警：以裝束及逃跑判斷 (15:21)

被告為社企項目主任胡添榮（20歲）及文員李日（25歲），同被控去年11月10日在旺角道與廣東道一帶與其他人非法集結。胡另涉管有3罐白電油，被控管有物品意圖摧毁財產；李則涉管有一支伸縮鋼棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

警員陳家威（音譯）供稱，當日其小隊接報到旺角清理路障，在車上看到約50名黑衣示威者聚集，手持棍狀物大叫。警車經過時，示威者四散，他和同僚下車，看到穿黑衣的首被告手持鐵通，立即追捕並制服他，其後在褲袋及背囊搜出涉案白電油。

警員林志勤（音譯）則表示，他下車後最先看到次被告手持棍狀物，遂制服他。

辯方指，拘捕地點一帶沒有人聚集及堵路，只有逃跑的人，陳家威同意。辯方稱警員根本不清楚誰是示威者，隨意撲低穿黑衣的人，兩名警員均不同意，陳家威稱他根據被告的裝束以及逃跑行為作判斷。聆訊午續。

相關報道：

其他報道：港大畢業生涉咬斷警手指 腦神經科醫生：咬噬動作屬非自主反應

其他報道：港府暫停與荷蘭愛爾蘭移交逃犯、刑事司法互助協定

其他報道：張祺忠涉殺妻｜銀行職員：事主霸道咄咄迫人 被告有禮和善