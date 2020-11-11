港大明年推新雙學位課程　4年修畢學士及碩士學位 (15:45)

黃思齊說，課程總修學分為303學分，理學士及研究碩士課程分別佔240及63學分。入讀該課程的學生首兩年會專注於理學士課程，學生可從7門精研主修科揀選主修。她續說，學生二年級的總成績平均積點（CGPA）須達3.6分才可繼績涵接至研究碩士課程。4年課程每年會收取本科學位課程學費4.2萬元，而研究碩士課程學費則由三年級起收取，總共12萬，即完成整個課程共要28.8萬元。黃思齊提到，校方將提供獎學金，支付研究碩士課程學費至少50％。

理學院本科生入學事務總監張榮森稱，課程要求學生於中學文憑試（DSE）英文科取得5級成績，並必須修讀數學延伸部分M1或M2，以及兩門科學選修科。以4個核心科目加兩選修科及數學延伸部分計算，學生須至少於中學文憑試取得24分。他說，學院計劃首年招收15至20名學生，學位會從理學士課程（JS6901）調撥，沒有為聯招及非聯招生比例設限。

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