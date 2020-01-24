立法會議員被DQ｜林鄭月娥：將理順本地法例包括宣誓形式　準確履行《基本法》104條 (15:10)

港府宣布，因應全國人民代表大會常務委員會今日（11日）就關於香港特別行政區立法會議員資格問題作出的決定，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失立法會議員資格。特首林鄭月娥今午舉行記者會，重申人大是最高國家權力機關，人大常委會有權解釋及監督《基本法》在香港的實施；是次第六屆立法會延任是特殊情況，特區政府不能自行決定，必須從憲制層面解決。
林鄭月娥稱，自人大常委會就2016年立法會「宣誓風波」釋法後（2016年11月7日報道：基本法104條釋法內容全文），特區政府一直積極研究如何修訂本地法例，以更好反映解釋公職人員宣誓的具體要求。政府認為必須理順本地法例，讓政府更準確履行《基本法》第104條及人大常委會解釋的憲制責任，政府認為需要理順的範疇包括訂明具體宣誓形式、監誓人的安排，以及違反誓言的處理機制及後果等，會盡快完成法案草擬工作，盡早提交予立法會審議。
否認行政機關獨大
被問到港府宣布取消議員資格，是否代表人大常委會僭建程序賦權特首作出決定，而不經法庭制衡；林鄭月娥回應說，人大常委會是次決定並無賦權予特首，而是明確作出有關決定，故不存在行政機關獨大。
DQ與議員「拉布」無關
林鄭月娥稱，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌在第七屆立法會提名期被選舉主任認定不擁護《基本法》、不效忠特區政府，若容許他們留在議會是不合邏輯、自相矛盾，亦不符合政治倫理。她認為，無法例容許港府自行處理4人的議員資格，加上是次延任議會的授權是來自人大常委會，因此向國務院提請人大常委會解決問題。她又澄清，提出請求與早前訪京的內容無關，亦與議員在議會內「拉布」無關。
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