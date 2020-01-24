立法會議員被DQ｜林鄭月娥：將理順本地法例包括宣誓形式　準確履行《基本法》104條 (15:10)

林鄭月娥稱，自人大常委會就2016年立法會「宣誓風波」釋法後（2016年11月7日報道：基本法104條釋法內容全文），特區政府一直積極研究如何修訂本地法例，以更好反映解釋公職人員宣誓的具體要求。政府認為必須理順本地法例，讓政府更準確履行《基本法》第104條及人大常委會解釋的憲制責任，政府認為需要理順的範疇包括訂明具體宣誓形式、監誓人的安排，以及違反誓言的處理機制及後果等，會盡快完成法案草擬工作，盡早提交予立法會審議。

否認行政機關獨大

被問到港府宣布取消議員資格，是否代表人大常委會僭建程序賦權特首作出決定，而不經法庭制衡；林鄭月娥回應說，人大常委會是次決定並無賦權予特首，而是明確作出有關決定，故不存在行政機關獨大。

DQ與議員「拉布」無關

林鄭月娥稱，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌在第七屆立法會提名期被選舉主任認定不擁護《基本法》、不效忠特區政府，若容許他們留在議會是不合邏輯、自相矛盾，亦不符合政治倫理。她認為，無法例容許港府自行處理4人的議員資格，加上是次延任議會的授權是來自人大常委會，因此向國務院提請人大常委會解決問題。她又澄清，提出請求與早前訪京的內容無關，亦與議員在議會內「拉布」無關。

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