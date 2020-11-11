中大衝突一年回顧　為如期舉行學生會塗走照片部分標語 (15:00)

活動展出30多張去年衝突期間的照片，包括中大前校長沈祖堯、副校長吳基培到中大二號橋附近與示威者對話；防暴警察當時向校園舉槍、在二號橋戒備；亦有照片見到示威者在港鐵大學站外向火堆擲雜物。

其中有照片展示一面黑色旗幟，惟旗上標語被塗走，圖片說明為「_ _ _ _，_ _ _ _。」臨政主席區倬僖說，校方曾就活動接觸臨政，對方擔心會展出違法字句或煽惑言論。他承認部分展出相片中的字句被遮蓋，包括校方最關注的「光時」，而為了活動能如期舉行，臨政無奈作相關決定。

中大二年級生邱同學說，對去年大學爆發激烈衝突感痛心，認為見證衝突的中大生都不會丟淡事件。最近4個警察協會致函中大校長段崇智，質疑其去年的公開信引發其後的「中大二號橋事件」及更激進行動。邱同學認為段崇智當時角色中立，不認為他有份推進去年的事件。

中大發聲明稱，文化廣場乃大學授權學生會管理，學生會在尊重個人表達之同時，亦要同時保障其他人權益不受影響，一旦出現不合規的行為和活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動，以保障大學及全體成員的福祉。中大亦稱，假如執法人員按法例需要進入校園調查和採取行動，大學亦有責任配合。

中大又稱，校園多處被人以噴漆塗鴉，亦有橫額在未經許可的地點懸掛，可能影響途人安全，亦可能構成刑事毁壞及觸犯相關法例。中大對此等破壞及不負責任行為深表遺憾並予以譴責，已即時移除並會按既定紀律程序處理。

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