港聞

上呼吸道感染｜梁子超：上呼吸道感染風土化　學校未必有新冠病毒群組感染 (12:40)

呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）在港台節目表示，上呼吸道感染是常見疾病，「其實年年都有」，而引致感染的病毒已經風土化，一般透過飛沫、接觸或空氣等傳播，加上秋冬天氣轉涼及空氣污染，幼兒衛生意識低，復課後互相接觸的活動增加，或增加交叉感染風險，令幼兒園出現多宗感染。他指出，新型冠狀病毒與上呼吸道感染的傳播途徑不同，相信學校未必有新冠病毒群組感染。 

梁子超稱，新型肺炎爆發一般影響年紀較大的人；感染新冠病毒的13歲以下兒童，病徵一般較輕微和不明顯，他們很少成為傳播源，即使歐美地區復課，不少兒童確診新冠病毒個案是由成年人傳染。他呼籲，學童若有上呼吸道感染就不要上學，要待病徵消失24小時後才上學；並提醒市民要接種流感疫苗，可避免和新型冠狀病毒混淆診斷，並減輕醫療負擔。

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