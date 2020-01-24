上呼吸道感染｜梁子超：上呼吸道感染風土化　學校未必有新冠病毒群組感染 (12:40)

呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）在港台節目表示，上呼吸道感染是常見疾病，「其實年年都有」，而引致感染的病毒已經風土化，一般透過飛沫、接觸或空氣等傳播，加上秋冬天氣轉涼及空氣污染，幼兒衛生意識低，復課後互相接觸的活動增加，或增加交叉感染風險，令幼兒園出現多宗感染。他指出，新型冠狀病毒與上呼吸道感染的傳播途徑不同，相信學校未必有新冠病毒群組感染。