回港易計劃．Q&A｜粵澳港人回港免檢疫　11月18日起可預約每日名額5000【附預約連結】 (14:18)

申請資格：

．任何年滿18歲的香港居民均可申請，申請預約名額時需提供香港身分證號碼

．18歲以下香港居民須經其屬香港居民的家長或監護人預約，並需提供香港身分證或其他身分證明文件號碼

．每名年滿18歲並持有香港身分證的香港居民，最多可在同一申請中為另外三名同行的香港居民預約

．回港前14天不曾到過香港、廣東省和澳門以外的地方

名額：

．深圳灣口岸：每日3000個

．港珠澳大橋香港口岸：每日2000個

註：名額先到先得方式分配，不可轉讓；未能成功取得預約名額的人，若繼續回港行程，仍要在抵港後接受14日強制檢疫

回港安排：

．使用回港易計劃網上預約系統（www.quotabooking.gov.hk），在指定時間內預約回港日期及使用指定口岸的名額。系統於11月18日上午9時開放；之後逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受於下星期一至星期日的7天期間的名額申請

．取得預約名額後須預留充足時間，到在廣東省或澳門內任何一間獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構，接受新型冠狀病毒檢測，樣本須在入境香港當日或之前3日內取得，以確保過關時持有有效核酸檢測陰性結果證明，否則會因檢測結果過期而要接受14日強制檢疫

．抵達指定口岸前24小時內，透過「粵康碼」或「澳康碼」，將有效核酸陰性檢測結果傳送到香港衛生署的電子健康申報系統（傳送方法），並填妥其他所需資料，以取得豁免檢疫所需的綠色二維碼

．在指明日期和指定口岸入境香港時，要出示香港居民身分證或其他身分證明文件；成功預約名額的證明（即成功預約登記畫面）；以及有效的新冠病毒核酸陰性檢測結果證明（即經上一步取得的綠色二維碼，加上陰性檢測結果報告的電子版本或紙本；若沒有智能電話，可提供紙本報告正本）

指定口岸客運清關服務安排：

．深圳灣口岸：所有客運清關服務開放時間為每日上午10時至晚上8時

．港珠澳大橋香港口岸：旅檢大樓旅客清關服務開放時間為每日上午10時至晚上8時；私家車清關服務開放時間為每日上午6時至晚上10時

「回港易」計劃其他詳情及常見問題可瀏覽計劃網頁。

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