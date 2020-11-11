沙田源禾路寶馬疑衝燈撞電單車　鐵騎士昏迷送院亡 (13:58)

據了解，死者任職電訊公司，有兩名分別7歲及9歲女兒，今日（11日）特意告假外出替家人購物，惟遇上意外喪命。

現場地面留有大灘血迹及血路，另有一件紅色外套及兩包由醫生處方藥物，電單車零件散落一地。涉事寶馬左邊車頭前輪飛脫，車頭嚴重損毁，部份零件包括彈弓跌落附近行人隧道。

現場消息指出，事發時電單車正尾隨的士從源禾路中線右轉入沙田鄉士會路，再往沙田新城市廣場方向行駛，其間一輛沿沙田鄉事會路行駛的寶馬懷疑衝燈，猛撼電單車車尾，電單車遭推前，鐵騎士被拋出車外重創。寶馬則繼續衝前，撞向行人過路處旁一欄杆後翻側。寶馬司機仍然清醒，由兩名途人協助下爬出車外。

姓植的士司機沒有受傷。他表示，當時正接載一對父子往沙田政府合署，至源禾路體育館對開燈位時曾停紅燈，轉綠燈後再右轉入沙田鄉事會路，入彎期間突然聽到巨響，驚覺涉事寶馬於前方路口撞欄翻側，下車查看時發現鐵騎士倒臥於的士旁，的士當時沒有被撞及。