旅遊氣泡．Q&A｜出發前72小時內採樣檢測　新加坡抵港機場再檢測費用499元 (11:31)

1. 什麼人合資格？

目前身處香港及新加坡的人，不論國籍；出發前14天內未有到過香港或新加坡以外的地方。

2. 可乘搭什麼航班？

11月22日至12月6日：

香港往返新加坡：每日一班，每班200名旅客

12月7日起：

香港往返新加坡：每日兩班，每班200名旅客

航班數目將平均分配予香港及新加坡的航空公司。商務及經濟發展局長邱騰華稱，航班主要由國泰航空及新加坡航空負責，票價屬商業決定，據報道及航空公司表示，或為3000至4000元，視乎時間及需求。

3. 旅客如何接受檢測？

旅客於兩地出發前須接受兩地互認的新型冠狀病毒核酸檢測（起飛前72小時內採樣），旅客在抵達香港後須於機場再接受核酸檢測。香港國際機場設有專用通道，供到埗的「旅遊氣泡」旅客進行檢測採樣和辦理入境手續。

邱騰華指出，旅客抵港後在機場做專屬核酸測試，費用為499港元。至於從香港出發的旅客，可在本港19個政府認可檢測機構或實驗室，或4個社區檢測中心進行；回程若在出發的72小時內，毋須在新加坡做第二次測試，否則要做，費用約200至300新加坡元。