「安心出行」應用程式11月16日可下載【附使用方法】 (10:24)

下載程式後的使用方法：

．掃描場所張貼的二維碼記錄到達時間

．離開時再按掣結束便可儲存記錄

．市民坐的士可直接掃描的士車門上的車牌號碼牌，下車按離開便可記錄行程

．若場所出現確診個案，而程式用家曾與確診者於相若時間到訪，程式會發出通知及健康建議

薛永恒強調，程式屬自願參與、自主作記錄，毋須登記任何個人資料如姓名及位置，亦不會使用定位功能；出行紀錄只會加密存放於用戶的個人流動電話，不會備存到任何政府或其他系統，記錄將在31天後自行刪除。

逾6000場地、1.8萬部的士參與計劃

薛永恒透露，程式研發費用少於100萬元，目前已有逾6000個公私營場地同意參與計劃，另有超過1.8萬部的士參與，將繼續聯絡物業管理、零售、戲院等場地加入，呼籲場地單位參與計劃，「一人一小步，抗疫一大步」，並希望市民積極使用程式。

「安心出行」網站

安心出行App 昔日報道：

推行蹤記錄App 政府場地試行

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