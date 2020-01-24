香港新加坡「旅遊氣泡」11月22日實施　每日一班機最多200人 (10:34)

邱騰華稱，旅客出發前72小時內要接受兩地互認的新型冠狀病毒測試並獲陰性結果，要確認出發前14天無到過新加坡或香港以外地方；新加坡旅客抵港後要再在香港機場專屬通道及實驗室，進行第二次PCR病毒測試，平均約4小時有結果，並有專屬等候區及行李帶；抵埗機場檢測費用為499元。

邱騰華表示，航班主要由兩間航空公司，國泰及新加坡航空負責，票價屬商業決定，視乎時間及需求，不會劃定機位的商務客、旅行團及自由行比例。

此外，新加坡當局要求，由香港前往新加坡的非新加坡公民，須下載並登記使用「合力追蹤」TraceTogether 手機應用程式，在新加坡旅遊期間，須維持應用程式開啟。被問到會否對新加坡來港旅客有同類要求，規定他們必須下載港府研發的「安心出行」應用程式，邱騰華僅稱「鼓勵及歡迎」任何人使用該程式，但沒表明會規定旅客使用。

（路透社/港府記者會）

旅遊氣泡 相關報道：

Q&A｜出發前72小時內採樣檢測 新加坡抵港機場再檢測費用499元

「安心出行」應用程式11月16日可下載【附使用方法】