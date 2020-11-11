冬蟲夏草≠蟲草　消委會教兩招分辨冬蟲夏草 (08:33)

分辨冬蟲夏草與蟲草兩方法：

1. 看外形：冬蟲夏草有清晰紋理，腹部有明顯的4對腳，其他蟲草品種的腳則沒那麼明顯。現時市面上有些「蟲草花」產品，外貌似乾金針菜，其實是用蟲草類真菌培植出來的菌絲體，並非冬蟲夏草。

2. 看產品說明：根據《中國藥典》及本港《中醫藥條例》，產品說明須有「Cordyceps sinensis」才是冬蟲夏草。根據《中醫藥條例》規定，產品若不含冬蟲夏草，不能在產品成分表寫上「冬蟲夏草」。

冬蟲夏草=蟲+草複合體

冬蟲夏草（Cordyceps sinensis）又稱中華蟲草，是由蟲和草組成的複合體，當中的「蟲」是指鱗翅目蝙蝠蛾科的幼蟲屍體，「草」則為麥角菌科真菌冬蟲夏草菌的子座。冬季時，冬蟲夏草菌侵入蝙蝠蛾幼蟲體，吸取其營養成分，令蟲體充滿菌絲而死，其後冬蟲夏草菌不斷吸收蟲體內的營養，成為菌核。到夏初，該真菌子座就會從蟲體頭部長出，伸出地面，變成「冬蟲夏草」蟲菌複合體。

蟲草涵蓋多個品種

蟲草不只代表冬蟲夏草，許多生物也被歸入蟲草屬，例如亞香棒蟲草、蛹蟲草等。冬蟲夏草價格較上列蟲草高出數倍至十多倍，原因冬蟲夏草的產地現已實施禁挖和限挖措施，以保護環境和冬蟲夏草資源。

（消委會）

冬蟲草 相關報道：浸大冬蟲草鑑定新法 1小時判真偽（1月15日）