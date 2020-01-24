美國禁港貨標「香港製造」　商經局：美方應港要求將按世貿爭端解決機制磋商 (21:14)

美國於今年8月規定，所有出口到美國的貨品，不可以標記「香港製造」，而要標記產地是「中國」，有關規定今日（10日）生效。港府上月底根據世貿爭端解決機制，要求與美方就其新規定進行磋商，商務及經濟發展局回覆本報表示，美國於11月9日回覆，接受香港的磋商要求，雙方將根據世貿爭端解決機制進行磋商。
商經局重申，美國做法有違世貿規定，亦混淆市場，強烈反對美方的新規定，並要求美方立即撤回有關規定。
中華廠商會獲港府授權向廠商簽發「香港產地來源證」。廠商會表示，工業貿易署因應美國的新規定發出通告，指若輸美貨品的原產地標示為「中國」而非「香港」，相關出口商為貨品申請「香港產地來源證」時須作特別聲明，說明貨品原產地標示為「中國」，僅為符合美國政府對進口有關貨品施加的規定。廠商會將按工貿署的指引簽發「香港產地來源證」。
翻查工貿署發出的通告，廠商需聲明的內容為「本人聲明，本申請書內所列貨品的原產地標記或標籤表示貨品的原產地為「中國」（或中華人民共和國），僅為符合美國政府對進口有關貨品施加的規定。該標記或標籤應詮釋為有關貨品原產自香港（中國的一部分），而非中國的其他地方。 」通知又建議出口商，為出口往其他地方的香港貨品加上原產地標籤，應繼續標示其原產地為「香港」。
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