美國禁港貨標「香港製造」　商經局：美方應港要求將按世貿爭端解決機制磋商 (21:14)

商經局重申，美國做法有違世貿規定，亦混淆市場，強烈反對美方的新規定，並要求美方立即撤回有關規定。

中華廠商會獲港府授權向廠商簽發「香港產地來源證」。廠商會表示，工業貿易署因應美國的新規定發出通告，指若輸美貨品的原產地標示為「中國」而非「香港」，相關出口商為貨品申請「香港產地來源證」時須作特別聲明，說明貨品原產地標示為「中國」，僅為符合美國政府對進口有關貨品施加的規定。廠商會將按工貿署的指引簽發「香港產地來源證」。

翻查工貿署發出的通告，廠商需聲明的內容為「本人聲明，本申請書內所列貨品的原產地標記或標籤表示貨品的原產地為「中國」（或中華人民共和國），僅為符合美國政府對進口有關貨品施加的規定。該標記或標籤應詮釋為有關貨品原產自香港（中國的一部分），而非中國的其他地方。 」通知又建議出口商，為出口往其他地方的香港貨品加上原產地標籤，應繼續標示其原產地為「香港」。

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