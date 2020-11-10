港大畢業生涉咬斷警手指　腦神經科醫生：咬噬動作屬非自主反應 (20:45)

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健，以及右手無名指被咬斷的警長梁啟業。

腦神經科醫生袁孟豪供稱，由警長手指出現在被告口中，直至手指完全離開被告的口，過程歷時約0.46秒，但當時被告在現場同時受到多種刺激，包括警方拉扯、失平衡等，而大腦就同時多項刺激作出不同反應的時間，一般需0.58至0.64秒，時間上不足以讓被告完成經思考的咬噬動作。

袁孟豪另指出，因被告事發時有戴着口罩，如被告要憑口及舌辨識口中異物為警長手指，按文獻及自行實測分析，估計需時至少半分鐘；即使沒戴口罩，識別時間估計亦需超過1秒，故認為被告沒足夠時間識別出警長的手指，並決定要將其咬斷，該下咬噬只是被告的非自主反應。案件明（11日）續。

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