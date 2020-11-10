張祺忠涉殺妻｜銀行職員：事主霸道咄咄迫人　被告有禮和善 (19:35)

被告張祺忠（56歲）否認於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲）。時任星展銀行客戶經理趙建威供稱，2018年8月14日，事主與其胞妹到銀行查詢開戶事宜，事主聽畢銀行提供的迎新優惠後，決定即場開辦豐盛理財戶口，以及辦理定期存款。兩日後，趙建威與事主再會面，繼續處理開戶事宜。事主要求趙建威前往港大與被告會面，他與同事遂前往港大。惟因被告對開戶一事表示「唔知咩嚟」，要求將會面延期。至同日下午，趙建威收到事主短訊稱「都係唔做」，決定不存款。

趙建威被盤問時，形容事主「不斷畀壓力我」，不斷向他詢問銀行有否提供更好的優惠或現金回贈。他並表示「非常同意」辯方所說，事主態度霸道和咄咄迫人，更說事主曾向他稱，假如他不能即日完成有關手續，她將轉交其他職員接手。趙建威礙於業績考慮，才決定與同事乘的士到港大與被告會面，形容有關情況並非銀行正常做法。

花旗銀行銷售助理：事主「買樓好似買棵蔥咁易」

同日稍後時間為事主開戶口的花旗銀行銷售助理李鍵豪則供稱，事主開戶同時存入400萬元支票，稱支票由丈夫給她購買灣仔囍帖街一個單位之用，又稱待支票結算後，她將從戶口取走250萬元。另辯方讀出李鍵豪的書面供辭，形容事主「買樓好似買棵蔥咁易」。聆訊明（11日）續。

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