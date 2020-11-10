港拒印裔男文子星越獄罪引渡申請　印方上訴得直案件發還重審 (16:00)

被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）兩年前在港被捕，他被印度政府指控28項罪名，本港法庭就其中18罪批准引渡回國，但拒絕其餘罪行的引渡申請。印方不服裁決，認為法庭不應拒絕3項有關「越獄」控罪的引渡申請，今日（10日）獲判上訴得直，法官黃崇厚下令發還案件至裁判法院，重新展開引渡聆訊。
印度政府指控同為香港居民的文子星，在印度干犯偷竊、藏槍、偽造文件、協助逃獄、妨礙司法公正等共8類罪行，對應香港法例共28項控罪，當中18項罪的引渡申請獲批，其餘包括「串謀越獄」、「教唆越獄」、「協助越獄」等罪行的引渡申請則遭拒。
原審裁判官曾稱，有關越獄控罪並非訂明在香港與印度簽訂的引渡協議之中，故拒絕申請。不過，印度政府一方上訴指出，法庭亦應考慮本港《逃犯條例》，內裏有準確涵蓋有關越獄控罪。
法官黃崇厚認同印度政府一方，指出香港1994年已與印度簽訂引渡協議，比1997年時落實《逃犯條例》更早，故認為《逃犯條例》有一定參考價值。
此外，黃官稱港印協議中有一項「包底」條文（catch-all clause），泛指出在印可獲判至少一年監禁、且在港印兩地均適用的罪行，即可引渡。法庭認為，文子星所面對有關「越獄」控罪符合「包底」條件，故裁定印度政府上訴得直。
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