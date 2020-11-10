推廣經理搗亂食肆遊蕩罪成囚9月　官斥警證供「差到無人能信」 (15:45)

被告楊浩然（36歲）任職市場推廣助理經理，辯方提出保釋等候上訴被拒。

針對首項阻差辦公罪，裁判官陳炳宙裁決指出，作供警員賴灝緯向醫生投訴遭被告推心口跌倒，但不同角度的片段顯示，被告從沒推撞任何一名警員。

陳官又指出，賴灝緯供稱推開玻璃門時遭被告阻擋，但看畢辯方片段後，改稱自己「有機會」是其中一名推門的警員，「如此更改說法，明顯是為了避免自己泥足深陷，在虛構的指控被揭穿時無處可逃」，基於警員作供不可信，裁定該罪名表證不成立。

至於遊蕩導致他人擔心罪，涉及令商場食肆「星泰真味」的負責人符賽珍受驚，陳官表示符賽珍的供辭符合片段，片段顯示被告戴上口罩，與約30人在食肆喧嘩搗亂，其中兩名少女將餐具、調味料等倒在餐桌上。陳官強調，眾人恃人多勢眾便肆無忌憚，裁定被告有意鼓勵及支持他人搗亂，遊蕩導致他人擔心罪成。