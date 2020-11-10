林鄭月娥：港以科技應對新冠肺炎疫情　電子手環獲逾20地欲借鏡經驗 (14:15)

博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會今日（10日）在澳門揭幕，香港特首林鄭月娥在開幕式上致辭時稱，面對新型冠狀病毒疫情，香港特區政府和本地創科企業積極利用科技應對，其中以電子手環支援強制家居檢疫，至今有超過20個國家或城市表示希望借鏡香港經驗。
她稱，特區政府在利用科技應對疫情方面，亦推出互動地圖提供疫情資訊；向市民免費派發近1000萬個應用得獎技術的「銅芯抗疫口罩」；也即將推出「安心出行」應用程式，加強追蹤接觸者。
此外，她稱香港特區政府2017年公布首份《香港智慧城市藍圖》，提出共76項措施，例如即將推出的一站式個人化數碼服務平台「智方便」，逐步實現政府服務全面電子化；今年稍後也將公布《香港智慧城市藍圖2.0》，提出約130項現行及新措施，進一步發展和鞏固香港作為智慧城市的基礎。
林鄭月娥感謝中央的支持，讓香港的創科發展能提上到國家層面，又表示香港和澳門是大灣區的兩個核心城市，一定會攜手作出貢獻，香港特區政府會繼續把握大灣區發展帶來的機遇，推進各項有利創科發展的工作，深化與各地尤其內地的「創新合作」，進一步提升香港的「創新動力」。
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