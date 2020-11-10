調查：性侵事主延誤求助情況嚴重　有人遭兄侵犯向父母透露反被施壓噤聲 (13:57)

風雨蘭的研究於今年9月完成，研究主任邱志衡表示，接受深入訪問、曾經歷兒童性侵的16名女性年齡介乎19至61歲，已接受風雨蘭輔導6個月至9年，她們首次遭性侵時，平均年齡9.8歲，侵犯者包括事主父親、兄弟、其他親戚及鄰居。16人當中，有5人未於童年時披露性侵事件。

邱志衡說，經訪談發現，5名未有在童年時期向他人提及性侵的事主，主要是因為當時不懂得界定性暴力行為，或因缺乏性教育，難命名有關行為是性暴力。另外，有事主認為，當時缺乏適合的聆聽者，其中一名事主曾遭補習教師性侵，她本身與家人關係欠佳，朋友則與該補習教師相熟，故令她質疑朋友是否可信。此外，有事主透露怕別人不信任，擔心被責罵及嘲笑。

另有11名事主曾在童年期間向他人披露事件，但卻得不到信任，或聆聽者的幫助不奏效。一名事主曾遭兄長偷看洗澡、擁抱、以私處觸碰等，她曾向父親透露，不過父親不相信兒子會這樣做。另一名事主亦曾遭兄長觸摸私處，並告訴母親，但其母沉默，及後將事件告訴事主父親，父親再問受害人「係咪掂一掂到你pat pat咋？」父母的態度令受害人噤聲。

獲邀參與風雨蘭圓桌會議的護苗基金總幹事譚紫茵認為，本港學生接受性教育節數嚴重不足，成人必須提高保護兒童的意識、自我教育及裝備，並要教育兒童有關身體自主權。防止虐待兒童會服務經理李如寶提醒，若懷疑身邊兒童遭性侵，應在安全環境下與其傾談，讓兒童感受到聆聽者希望保護他，而不是責備，「讓其明白錯不在自己」，並要減少兒童重複講述事件的次數，避免加深傷害。

其他報道：《那些年》導演廖明毅新電影《怪胎》被指侵權 遭大馬公司入稟申禁在港上映

其他報道：警長扯女同袍頭髮判社會服務令 官：犯案只因「驕傲」