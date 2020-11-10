新冠肺炎｜今增9宗確診5屬本地感染包括主風小學教師　無源頭不明個案 (14:59)

兩宗與早前本地個案相關：

．個案5382：43歲女子，居於大埔寶雅苑興和閣，為前日（8日）公布個案5375的妻子，沙田聖公會主風小學教師，11月7日發病。該校一名教師被列為密切接觸者要檢疫；衛生防護中心會向全校師生，以及確診教師上周接觸過、上學年6B班的畢業生派發樣本瓶作新冠病毒檢測

．個案5384：28歲女子，居於大圍金獅花園金寧閣，是個案5375的同事，11月7日發病，翌日到律敦治醫院求醫後確診，其丈夫已入檢疫中心。病人與個案5375在灣仔光大中心工作，公司共70人要入檢疫中心，並要停業14日

3宗與早前輸入個案相關：

．個案5388至5390，分別為2歲女童、36歲女子及38歲女子，與昨日（9日）公布確診的貨機機組人員（個案5377）均居於東涌迎康街1號昇薈3座，3人均在11月8日發病，潛伏期無外遊

4宗輸入個案當中，兩宗來自厄瓜多爾，其餘來自印尼和德國，均在11月8日抵港，無病徵。

有確診者曾訪Goji Studios灣仔會所

另外，Goji Studios灣仔會所表示，昨日接獲衛生防護中心通知，一名女確診者曾於本月6日到訪該會所，其間沒有參與任何小組、團體訓練或私人健身課程。會所昨日及今日暫停營業及作深層消毒清潔，明午（11日）6時重開，所有員工會接受新冠病毒測試。Goji Studios灣仔會所並呼籲本月6日曾到訪的會員，暫時不要前往其他Goji會所，如有不適應盡快求醫及接受新冠病毒測試。

新冠肺炎 相關報道：

毋須等結果可回家 單日5豁免檢疫者確診 許樹昌批甩漏 促陰性始放行

4人限聚令延長一周 張建宗：現無空間放寬社交距離措施

主風教師初確 曾晤15中學學生 大埔採樣排隊句鐘 周內向80校派樽