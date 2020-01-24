《那些年》導演廖明毅新電影《怪胎》被指侵權　遭大馬公司入稟申禁在港上映 (12:30)

台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的執行導演廖明毅，其新作《怪胎》本月在香港上映，但馬來西亞一間電影公司指稱《怪胎》侵權，抄襲該公司旗下獲獎無數的電影《寵我》，公司入稟高等法院申請禁制令，禁止《怪胎》在本港上映。
案件原告為JK Holdings Ltd；3名被告則分別是牽猴子整合行銷股份有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司，以及台灣導演廖明毅。
據入稟狀指出，馬來西亞電影《寵我》（Million Loves in Me）自2017年上映以來，在全球獲取149項電影殊榮，原告則擁有該電影的所有版權。
原告在入稟狀指稱，另一由案中首兩名被告擔任製作公司、第三被告擔任導演的台灣電影《怪胎》（I WeirDO） ，涉嫌抄襲《寵我》，認為《怪胎》在描繪強迫症時，亦同樣利用了雨衣、手套、口罩、垃圾袋等物件，以及利用近似的色調。
原告續稱，《怪胎》今年11月會在香港上映，行為使原告蒙受不利，故向法庭索償，並尋求禁制令，禁止被告繼續侵權行為，以及禁止《怪胎》在本港上映。
據百老匯電視中心網頁，太古城「MOViE MOViE」戲院至今仍然有售《怪胎》優先場戲票，場次為本周四（12日）傍晚7時40分，該場次已全院滿座。
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