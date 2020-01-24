港區國安法｜劉賜蕙遭美制裁：徒勞無功不畏懼　李桂華：護法執法決心不動搖 (13:18)

相關報道：港區國安法｜美國再制裁中港官員增劉賜蕙李桂華等4人 張建宗批野蠻干預香港事務

劉賜蕙表示，能夠成為香港警隊維護國家安全部門負責人是她的驕傲和榮譽；李桂華稱，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，服務警隊、捍衛香港是其終身責任和榮譽。兩人均稱會繼續做好維護國家及香港安全的工作。

劉賜蕙1987年加入警務處，曾擔任不同崗位，包括刑事情報、刑事調查等，她擔任警務處助理處長期間曾任多個職位，包括新界南總區指揮官、助理處長（人事）和香港警察學院院長。劉賜蕙2015年獲頒香港警察榮譽獎章，今年7月獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。

其他報道：警長扯女同袍頭髮判社會服務令 官：犯案只因「驕傲」

其他報道：消息稱北京擬DQ民主派議員 張建宗：屬揣測不評論 中央冀議員履職不願見爭拗

其他報道：【大學烽火一周年】大學仍拒公眾 僅兩校可即場登記進入 學生會批保安過嚴「似監獄」 質疑借疫封校