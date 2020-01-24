港區國安法｜劉賜蕙遭美制裁：徒勞無功不畏懼　李桂華：護法執法決心不動搖 (13:18)

美國國務院周一（9日）就《港區國安法》制裁多4名中港官員，包括香港警務處副處長（國家安全）劉賜蕙和國家安全處高級警司李桂華。劉賜蕙周二（10日）回應稱，美國政府希望透過所謂「制裁」打擊警隊維護國家安全的工作，只會徒勞無功，她毫不畏懼。李桂華則說：「美國不公平的制裁不會動搖我護法執法的決心」。
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劉賜蕙表示，能夠成為香港警隊維護國家安全部門負責人是她的驕傲和榮譽；李桂華稱，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，服務警隊、捍衛香港是其終身責任和榮譽。兩人均稱會繼續做好維護國家及香港安全的工作。
劉賜蕙1987年加入警務處，曾擔任不同崗位，包括刑事情報、刑事調查等，她擔任警務處助理處長期間曾任多個職位，包括新界南總區指揮官、助理處長（人事）和香港警察學院院長。劉賜蕙2015年獲頒香港警察榮譽獎章，今年7月獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。
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