新冠肺炎｜輝瑞疫苗4.3萬人測試　何栢良：未必可發現罕見副作用　料港明年首季前難取得 (12:07)

何栢良指出，輝瑞新聞稿無公布在新冠病毒疫苗第三階段測試當中，有多少志願者接種後出現副作用，而一個較早期及較少人參與的研究無發現嚴重副作用，但測試者接種後發燒或接種位置紅腫等副作用，明顯較流感疫苗多，故他估計今次測試的志願者出現類似副作用的機率，亦較接種流感疫苗高。

何栢良表示，現時人類使用的減活或滅活疫苗是用致病原的蛋白做疫苗成分，今次輝瑞疫苗則使用新冠病毒核酸，以脂肪納米方法製成合適接種的成分，打入肌肉刺激身體產生免疫反應及抗體，這方法從未用於人類使用的疫苗，長遠安全性暫不確定。

他認為，若輝瑞疫苗獲准生產接種，將首先在美國及歐洲部分地方使用，香港今年內或明年首季取得疫苗使用的機會較微。他稱，內地亦有3至4種疫苗正進行或已完成第三期臨牀研究，或不久後可獲官方審批供民眾接種。何栢良指出，港府現時應開始研究如何部署接種新冠病毒疫苗，除安排高危群組、長者和院舍院友先接種外，亦要配合電子紀錄，以方便醫護人員查閱，和確保接種紀錄可信及準確。

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