港區國安法｜美國再制裁中港官員增劉賜蕙李桂華等4人　張建宗批野蠻干預香港事務 (10:21)

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香港署理特首、政務司長張建宗今早（10日）會見傳媒時回應，稱完全不能接受，批評美方的制裁不合理，野蠻干預香港事務，強調實施《港區國安法》保障國家安全是香港的義務，不會被美方制裁嚇倒。

美國國務卿蓬佩奧發聲明表示，中港官員透過政治拘捕，持續破壞香港自治和自由，港澳辦採取多項行動干預香港事務，並鎮壓示威者。蓬佩奧稱，制裁行動彰顯美方決心追究積極扼殺港人自由和削弱香港自治的關鍵人物，美方呼籲北京遵守《中英聯合聲明》的國際承諾。

美國財政部在網站公開被制裁4名中港官員的個人資料，如身分證號碼、護照號碼等。4名中港官員將被禁止前往美國，他們在美國管轄範圍內，或在美國由他人持有或控制的資產會被凍結。

（美國國務院/美國財政部）