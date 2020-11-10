天氣｜天文台料明日天晴乾燥　周四早晚稍涼 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正影響華南，與熱帶風暴艾濤相關的雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸。今日（10日）下午本港大部分地區的相對濕度下降至50%以下。今晚及明日（11日）天氣預測初時大致多雲，明日日間漸轉天晴及乾燥，氣溫介乎21至26度，吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。
展望周四（12日）天晴乾燥，早晚稍涼；周五（13日）漸轉多雲，周末期間有一兩陣雨。
下午4時，艾濤集結在胡志明市之東北約300公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過中南半島並逐漸消散。同時熱帶風暴環高集結在馬尼拉以東約730公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向菲律賓並逐漸增強。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫21.8度，相對濕度54%。東北季候風正影響華南。與熱帶風暴艾濤相關的雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸。
上午8時，艾濤集結在胡志明市之東北偏東約440公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南南部。 同時，熱帶風暴環高集結在馬尼拉以東約840公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向菲律賓並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨。最高氣溫約25度。吹和緩至清勁東北風。展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚稍涼。接近周末漸轉多雲。
（天文台）
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