再多5校爆上呼吸道感染　共涉131學童4職員 (21:34)

上述3間幼兒學校，分別是深水埗救世軍白田幼兒學校、元朗救世軍錦田幼兒學校及明愛沙田幼兒學校。救世軍白田幼兒學校的個案涉及14名男童和13名女童，年齡介乎11個月大至5歲。他們自11月6日起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中25人已求醫，全部不用入院。

元朗救世軍錦田幼兒學校的個案涉及13名男童和10名女童，年齡介乎2至5歲。他們自11月1日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人已求醫。

明愛沙田幼兒學校的個案涉及學童共16男18女，年齡介乎2至5歲，以及一名職員。他們自11月5日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中31人已經求醫，全部不用入院。

此外，東涌金巴崙長老青草地幼稚園亦爆發感染，涉及學童11男13女，年齡介乎3至5歲，以及3名職員。他們自11月2日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人已求醫，不用入院。

油尖旺區小學循道學校亦錄得爆發個案，涉及12名男童、11名女童，年齡介乎6至10歲。他們自11月4日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，全部已求醫，不用入院。

衛生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心亦向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

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