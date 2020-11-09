地盤工遭工字鐵擊斃　同場父稱曾提醒吊運不當　管工稱沒印象 (20:10)

死者麥永豐（終年28歲）的父親麥炳強供稱，他和兒子皆為燒焊工人，案發時受僱於毅達工程有限公司，在同一地盤工作，當時的大判為俊和工程有限公司。麥炳強稱，當時毅達的另一名管工麥毅稱要吊起並反轉工字鐵架作燒焊，找兒子一同幫忙，他看到兩人將天秤的鐵鏈綁上工字鐵，已提示他們這樣會反，惟麥毅堅稱沒問題，而兒子亦着父親「你行開啲啦，危險呀」，他遂轉身離開，但數秒後兒子就被鐵架壓中。

麥炳強續稱，意外發生後兒子仍然有意識，但相隔30分鐘後才有人報警，「俊和管工嚟到都唔報警，直至房署管工嚟到先報警」。他承認，自己和兒子都沒有吊運工程的訓練。

管工麥毅供稱，當時他手持對講機，與天秤上的天秤手溝通，他和死者一同綁上鐵鏈，便指示天秤手升起工字鐵，但工字鐵掉下並擊中死者頭部。他亦承認，自己沒有吊運工程的訓練。死者父親質問麥毅稱「我有同你講一起就會反」，惟麥毅堅稱無印象。聆訊明（10日）續。

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