張祺忠涉殺妻｜港大副教授張祺忠涉殺妻案開審　控方：發現被告欠妻款借據 (18:49)

案件由4男3女陪審團審理，張祺忠（56歲）由資深大律師夏偉志代表。張祺忠否認於或約於前年8月17日在香港謀殺陳慧文，他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。控方開案陳辭指出，被告為偉倫堂的舍監，其一家四口同住於偉倫堂1601室內。死者陳慧文的胞妹當年7月尾由英國返港度假，其間暫住1601室。

案發前3日，事主與胞妹到訪星展銀行，打算開辦戶口和存款400萬元。至案發前一日早上，二人再次到訪星展，其間獲銀行經理告知，如事主盡快存入款項，以及邀請他人開戶，將可獲額外利息。事主遂致電被告，以頗為命令式的語氣要求對方盡快處理存款事宜。事主同時相約經理到偉倫堂與被告會面，經理同日中午到訪偉倫堂，惟被告稱事忙，要求將會面延至翌日。

與此同時，事主和胞妹經過花旗銀行時，得悉新戶存款150萬元，便可享有迎新禮物，她遂開戶，同時將被告簽發的400萬元支票存入戶口，相關支票其後因資金不足而彈票。

同日晚上，被告女兒歸家後，情緒激動地抱怨母親不清潔廁所，其後離家，並由事主胞妹告知被告。胞妹其後透過門縫看到其姊躺在牀上，背部面向房門，被告則看似正在按壓事主。胞妹翌日開始與事主失聯，被告與女兒最終在同月20日報稱事主失蹤。

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