吳文遠涉擴音器嗌咪擾民獲裁罪脫　官稱事主證供可信性成疑 (19:14)

吳文遠（43歲）散庭後笑言，社民連以往輸了不少官司，「今日終於贏番次」，日後會繼續擺街站，爭取設立失業援助金。吳文遠亦批評，當局不斷打壓反對的聲音。

吳文遠原被控於今年5月16日下午5時半於紅磡德民街與紅磡道交界使用擴音器，造成男子姚永麟感到煩擾的根源。

裁判官張天雁裁決時指出，事主聲稱在紅磡灣的屋苑及天橋上聽到吳文遠發出噪音，但該處與吳文遠的街站相距200至300米，法庭在欠缺客觀證據下，無法肯定事主是否從遠處聽到擴音器發出的聲浪，因而構成煩擾。

對於事主在庭上供稱，吳文遠在路邊「嗌咪」，令行人聽不到車輛響號，張官表示事主錄取書面口供時沒有提到這一點，而且事主對吳文遠的行為描述較為模糊籠統，對其證供合理性有保留，裁定吳文遠脫罪。

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