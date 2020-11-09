新冠肺炎｜大埔廣福邨設臨時採樣亭　大批居民輪候檢測 (18:55)

連同早前梅窩度假群組、酒吧職員等確診個案，多宗確診個案均為大埔居民，衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，不排除大埔區內有隱形傳播鏈。政府安排採樣承辦商在大埔廣福道派發深喉唾液樣本包，及在富善、廣福及圍頭村由今日至周三（11日）設臨時採樣亭。

其中在大埔廣福邨，承辦商在一個球場設置流動採樣亭，下午有數十市民輪候進行檢測。採樣亭有三個帳篷，由身穿全套個人防護裝備的醫護人員為市民採集鼻腔及咽喉拭子樣本。工作人員安排已取籌市民及未有取籌的市民分開輪候，須先登記身分證，領取一個已掃描條碼的樣本樽，再等候進入帳篷內採集樣本。

居民劉先生由親戚上午代為取籌，輪候約半小時完成採樣。他認為本港疫情「反反覆覆」，前來進行檢測「求個安心」。他稱廣福邨衛生情況「OK」，加上覺得早前確診個案源頭不明，未必是在邨內感染，所以不太擔心。

另一市民葉女士與兩名親友一同輪候約75分鐘，她稱採集樣本過程與早前「全民檢測」一樣，採集期間「少少痕痕哋」但不感辛苦。葉女士又稱邨內有多個確診個案，擔心感染者或在消費、除口罩進食、觸碰公物時增加傳染風險，所以選擇進行檢測。

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