民主派：若北京DQ議員　義無反顧集體總辭【短片】 (18:18)

19名民主派議員包括胡志偉、楊岳橋、郭家麒、譚文豪、尹兆堅 、黃碧雲、鄺俊宇、許智峯、涂謹申、林卓廷、毛孟靜、張超雄、梁耀忠、李國麟、郭榮鏗、梁繼昌、莫乃光、邵家臻及葉建源。

相關報道：消息稱北京將DQ楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌 郭家麒﹕不感驚訝

胡志偉稱，民主派議員留任一年本來是希望盡能力運用議會程序，阻止港人可在內地投票的「惡法」。他強調民主派議員自10月新會期開始後，一直依據法律所賦予的權力履行議員職務，並兌現對港人的承諾，利用《基本法》及議事規則的賦予權力，盡力監察和制衡政府。他認為，中共計劃DQ的決定，顯示中共對民主派履行監察議會職務「老羞成怒」，倘DQ的決定落實，是屬於違反《基本法》的決定，證明中央不尊重香港市民的聲音，強調議員點算法定人數是法例授權的做法。

被傳在DQ名單上的郭榮鏗表示，民主派按照《議事規則》和《基本法》行事，是次事件證明當權者不再容許反對派存在於立法會，甚至是香港，批評做法不符合「一國兩制」。另一被傳在DQ名單上的梁繼昌批評，DQ議員會破壞立法機關的未來。