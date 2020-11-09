民主派：若北京DQ議員　義無反顧集體總辭【短片】 (18:18)

全國人大常委會將在北京召開會議，有傳議程會加入取消民主派立法會議員資格（DQ）。有建制消息稱，收到信息中央有可能DQ至少4名議員，包括專業議政梁繼昌，以及公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒。民主派立法會議員今日（9日）傍晚見記者，民主派會議召集人胡志偉表示，民主派經開會後一致決定，若人大常委會最終決定DQ議員，19名民主派議員將「義無反顧地總辭，強烈抗議DQ這個荒謬的決定」。
19名民主派議員包括胡志偉、楊岳橋、郭家麒、譚文豪、尹兆堅 、黃碧雲、鄺俊宇、許智峯、涂謹申、林卓廷、毛孟靜、張超雄、梁耀忠、李國麟、郭榮鏗、梁繼昌、莫乃光、邵家臻及葉建源。
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胡志偉稱，民主派議員留任一年本來是希望盡能力運用議會程序，阻止港人可在內地投票的「惡法」。他強調民主派議員自10月新會期開始後，一直依據法律所賦予的權力履行議員職務，並兌現對港人的承諾，利用《基本法》及議事規則的賦予權力，盡力監察和制衡政府。他認為，中共計劃DQ的決定，顯示中共對民主派履行監察議會職務「老羞成怒」，倘DQ的決定落實，是屬於違反《基本法》的決定，證明中央不尊重香港市民的聲音，強調議員點算法定人數是法例授權的做法。
被傳在DQ名單上的郭榮鏗表示，民主派按照《議事規則》和《基本法》行事，是次事件證明當權者不再容許反對派存在於立法會，甚至是香港，批評做法不符合「一國兩制」。另一被傳在DQ名單上的梁繼昌批評，DQ議員會破壞立法機關的未來。