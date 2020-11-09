21歲男涉雷射筆射警控管有武器　警作供認證物帽非被告所戴 (18:40)

被告為學生沈聞一（21歲），否認於去年9月8日在港鐵中環站近K出口管有一支雷射筆，意圖作非法用途。

拘捕被告的警長馬國樺供稱，當日下午3時許，因有人破壞中環港鐵站K出口附近的閘機及售票機，馬國樺及其隊員奉命到場設防線；其間，馬國樺看到有一束綠色光線射向警方，隨後發現是戴着印有白字「WILLS」鴨嘴帽、用灰色頸巾蒙面的被告手持雷射筆所為，遂警告被告。馬國樺稱被告當時有垂下雷射筆，但不久後又再用來照射警員，因此衝出防線拘捕被告，被告一度反抗。

馬國樺另表示，案發當日因被告蒙面，他是以裝束來辯認被告，並稱自己是從被告頭上除下現為證物的鴨嘴帽，並親手交給另一警員。惟辯方盤問時，向馬國樺播放影片，指出被告當日並非戴着同一頂鴨嘴帽，馬國樺隨即承認錄取口供時只靠事發時數秒的記憶，「我係記錯咗戴帽嘅描述」。至於現為證物的帽從何而來，馬國樺就表示「我真係唔記得」，但承認自己並非親手從被告頭上除下該帽，而是為被告上手拷後，因記得被告有戴帽，便誤以為現為證物的帽屬於被告。

辯方另稱，馬國樺從沒有在口供或記事冊內提及被告曾反抗，馬國樺表示「我唔記得」、「你話冇，咁我咪話係囉」，隨後馬國樺澄清是說同意被告反抗一事沒在口供提及，但不同意被告無反抗。案件明（10日）續。

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