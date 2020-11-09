警大嶼山截走私快艇　檢43隻貓狗及35箱香煙 (16:44)

愛護動物協會回覆查詢稱，被發現的33隻貓及一具貓屍由愛協接回灣仔總部，貓屍稍後將轉交漁護署作檢驗，被發現的9隻狗則由漁護署帶走。

警方過去數星期於香港西面水域觀察，發現大嶼山北部有懷疑走私活動，遂於昨晚採取執法行動。至今日（9日）凌晨4時45分，人員發現5名可疑的人及一輛輕型貨車於大嶼山白芒一帶徘徊，數分鐘後，一艘沒有亮燈的快艇高速駛近岸邊，快艇上疑載有走私貨物，警方隨即採取行動，其間5人登上快艇逃走，至東涌新發展碼頭時連同艇長登岸逃去。

人員於快艇上檢獲35箱未完稅香煙，市值約110萬元、應課稅值約177萬元，同時檢獲21個寵物膠籠，寵物籠內共有34隻貓及9隻狗，當中包括布偶貓、蘇格蘭摺耳貓、英國短毛貓、貴婦狗及玩具貴婦狗，當中一隻幼年布偶貓已經死亡。

水警小艇分區高級督察梁家駿指出，貓狗被困於狹窄的膠籠內，沒有食水及糧食，牠們身上均沒有晶片，未能確定是否有物主，不排除作市面販售。水警總區重案組第2隊高級督察劉穎宜稱，有貓隻因被困狹窄環境及缺乏糧水而眼睛受傷，但健康良好；暫未見案件與早前的寵物走私案有關，正調查貓狗及貨物來源。

其他報道：政府明起資助居粵港人到港大深圳醫院覆診 每人資助上限人民幣2000元

其他報道：陳虹秀等8人灣仔衝突暴動罪脫 律政司上訴稱原審官未合理考慮證據

其他報道：郭偉強涉拉跌陳志全 律政司稱證據不足撤私人檢控獲批