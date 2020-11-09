國泰運送華為手機被盜未按承諾賠償31萬元　遭入稟追討 (17:42)

國泰航空於2014年受託由深圳運送一批華為手機往美國等地，有貨物在運送途中被盜。國泰承諾賠償近31萬港元，但事後沒有如期付款。華為聯同收貨人、托運人及保險公司於上周五（6日）入稟高等法院，向國泰追討賠償。