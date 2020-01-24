政府明起資助居粵港人到港大深圳醫院覆診　每人資助上限人民幣2000元 (17:20)

港府表示，如病人的覆診期介乎2020年2月27日至2021年7月31日之間，明日起可向港大深圳醫院提出申請，並提交所需證明文件。合資格病人可於2021年7月31日或香港與內地的檢疫安排失效之前，於港大深圳醫院接受診症服務，每次只需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額由支援計劃資助。每名病人可受資助上限總額為人民幣2000元。

特別支援計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科；而偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務不包括在內。

病人可委託港大深圳醫院向電子健康紀錄統籌處申請登記香港電子健康紀錄互通系統，提出查閱資料要求，並授權該院收取及使用電子健康紀錄的複本。

港大深圳醫院將優先為已逾期覆診的患者安排應診。港府稱，病人是否參與計劃純屬其個人決定，不會影響病人原本在醫管局已預約的覆診服務。

支援計劃詳情

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