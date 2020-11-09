郭偉強涉拉跌陳志全　律政司稱證據不足撤私人檢控獲批 (16:32)

相關報道：律政司介入 撤私人檢控郭偉強 陳志全：包庇放生 郭：信當局審慎考慮（11月7日）

陳志全今日沒有到庭。律政司一方指出，考慮警方獨立調查小組提供的相關證據，包括多名立法會議員及保安員的證人供辭、公開媒體片段及閉路電視片段等錄像，以及警方對錄像證據的逐格片段分析，律政司認為現有證據不足以支持普通襲擊的罪行元素。

律政司又稱，他們留意到陳志全就事件報案後，在警方未完成調查便作出私人檢控，在全盤考慮由陳志全一方及警方提供的證據及材料後，認為現有證據不足以證明指稱罪行，亦沒有合理的定罪機會，甚至連表面證據都不成立，申請介入及中止法律程序，獲裁判官批准。

郭偉強原被控本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。

郭偉強在庭外表示，是次案件源於議會混亂及「所謂的抗爭」，他強調自己由始至終都沒有犯罪意圖，又稱案件終於告一段落，冀社會和議會都能盡快回復平靜。

其他報道：消息稱北京將DQ楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌 郭家麒﹕不感驚訝

其他報道：商人涉冒警狎14歲女童 還押至周三再訊

其他報道：消息：沙田區議員勞越洲前助理陸海天 涉助鍾翰林潛逃 被國安處拘捕